Нейросети помогли выявить тысячи нарушений на мусорных полигонах в России

Нейросети помогли выявить 3,8 тыс. нарушений на полигонах в России

Нейросети и специальные алгоритмы помогли выявить более 3,8 тысячи нарушений на российских мусорных полигонах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

Для поиска нарушений использовались данные, собранные с помощью беспилотных летательных аппаратов. В работе нейросети применяется метод детектирования. При нем сеть собирает видео, а затем просматривает каждый кадр.

Всего беспилотники РЭО просканировали 562 полигона. Самыми частыми нарушениями стали отсутствие контрольно-пропускного пункта, ворот, шлагбаума, ограждения по периметру или сооружения для дезинфекции транспорта. Информацию о нарушениях направили властям регионов.

До конца 2024 года РЭО планирует осмотреть не менее 400 полигонов.

Ранее стало известно, что до конца года в России появятся шесть новых экопромышленных парков.