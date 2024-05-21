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00:03, 21 мая 2024Среда обитания

Нейросети помогли выявить тысячи нарушений на мусорных полигонах в России

Нейросети помогли выявить 3,8 тыс. нарушений на полигонах в России

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Нейросети и специальные алгоритмы помогли выявить более 3,8 тысячи нарушений на российских мусорных полигонах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

Для поиска нарушений использовались данные, собранные с помощью беспилотных летательных аппаратов. В работе нейросети применяется метод детектирования. При нем сеть собирает видео, а затем просматривает каждый кадр.

Всего беспилотники РЭО просканировали 562 полигона. Самыми частыми нарушениями стали отсутствие контрольно-пропускного пункта, ворот, шлагбаума, ограждения по периметру или сооружения для дезинфекции транспорта. Информацию о нарушениях направили властям регионов.

До конца 2024 года РЭО планирует осмотреть не менее 400 полигонов.

Ранее стало известно, что до конца года в России появятся шесть новых экопромышленных парков.

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      Александра Качан
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