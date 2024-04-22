Среда обитания
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23:04, 22 апреля 2024Среда обитания

В России появятся новые экопромышленные парки

В России появятся шесть экопромышленных парков до конца года
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

До конца 2024 года в России появятся шесть новых экопромышленных парков. Их построят в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», об этом говорится на сайте Российского экологического оператора (РЭО).

Вице-премьер России Виктория Абрамченко отметила уникальность проекта. «В России были промышленные парки, но экопромышленных парков не было никогда. Так, чтобы можно было в одном месте собрать резидентов, которые будут заниматься экономикой замкнутого цикла, переработкой отходов, извлекать полезные фракции, обеспечивать переработку этих полезных фракций и, соответственно, делать новые продукты, новые товары», — пояснила она.

Парки будут находиться в Ставропольском крае, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. Еще два парка — в Краснодарском и Приморском краях — планируют ввести до 2027 года. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, экопромышленные парки станут якорными площадками для создания производственных кластеров по утилизации отходов и производству продукции из вторичного сырья.

Ранее сообщалось, что РЭО выпустит свои первые зеленые облигации, средства с которых пойдут на создание объектов обращения с отходами.

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      Александра Качан
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