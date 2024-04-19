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17:03, 19 апреля 2024Среда обитания

РЭО назвал срок выпуска первых зеленых облигаций

РЭО выпустит первые зеленые облигации компании в 2024 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В 2024 году Российский экологический оператор (РЭО) выпустит первые зеленые облигации. Об этом говорится на сайте компании.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, компания разработала стандарты ESG для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Был создан совет по устойчивому развитию, и утверждена политика зеленого финансирования. «В 2022 и 2023 году компания получила рейтинг ESG-II от рейтингового агентства “Эксперт РА”. Первые облигации с верифицированным титулом "зеленые" планируем выпустить в этом году», — добавил Буцаев.

Бумаги выпустят в соответствии с принципами устойчивого развития и ESG, их разместят на Московской бирже. Полученные деньги пойдут на создание объектов обращения с отходами. Для финансирования проектов за счет этих средств инвестор должен соответствовать политике зеленого финансирования РЭО, а также выполнить ряд условий.

Ранее РЭО заявил, что цвета мусорных контейнеров для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России.

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      Александра Качан
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