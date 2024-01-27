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14:46, 27 января 2024Среда обитания

Цвета мусорных баков станут одинаковыми во всей России

РЭО: цвета баков для раздельного сбора мусора станут едиными по всей России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Цвета мусорных контейнеров для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги станут одинаковыми по всей России. Норму могут закрепить законом в ближайшее время, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО), передает РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что мы уже в ближайшее время получим стандартные цвета, которые позволят выстраивать эту маркировку по всей России, чтобы можно было в каждом регионе и даже в поездах дальнего следования иметь одни и те же цвета, которые потребителю будут привычными», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

По словам замглавы компании Алексея Макрушина, нормы, которые содержит постановление, ни у кого не вызывают разногласия — принятие документа затянулось по административным причинам. По его прогнозам, правительство может принять постановление в ближайшие месяцы. «По нему сейчас оформляются последние вопросы», — уточнил Макрушин.

РЭО предлагает сделать синий бак для сбора макулатуры, оранжевый — для незагрязненных пластмассовых изделий и металлолома, зеленый — для стекла, коричневый — для пищевых отходов, серый — для несортированных смешанных отходов, желтый — для смешанных отходов вторсырья, подлежащих переработке (то есть для отходов, которые допускается выбрасывать в синий, оранжевый и зеленый баки).

Ранее стало известно, что следить за российскими свалками будут с беспилотников — правительство уже утвердило порядок закупки и аренды таких дронов. Летательные аппараты со специальными приборами будут мониторить состояние полигонов с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также помогут создать цифровую модель местности.

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      Нина Ташевская
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