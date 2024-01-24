Следить за российскими свалками собрались с беспилотников

Правительство утвердило порядок закупки беспилотников для мониторинга свалок

Следить за свалками и экологической ситуацией в России собрались при помощи беспилотников. Правительство утвердило порядок закупки и аренды таких дронов, сообщает ТАСС.

Отвечать за летательные аппараты будет Российский экологический оператор (РЭО). Закупленные беспилотники со специальными приборами будут мониторить состояние полигонов с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также помогут создать цифровую модель местности.

За счет этого можно будет определить ключевые характеристики свалок — например, понять, сколько на них осталось места.

Ранее в России начали сортировать мусор при помощи воды. Такую технологию запустили на комплексе переработки в Тульской области. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, таким образом отбирается и утилизируется более 60 процентов полезных фракций от общего количества.