Среда обитания
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16:04, 23 января 2024Среда обитания

В России начали сортировать мусор при помощи воды

РЭО: в Тульской области впервые в России применили гидросепарацию мусора

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

На новом комплексе переработки, запущенном в Тульской области в декабре 2023 года, впервые в отечественной отрасли начали применять гидросепарацию твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает «360» со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО).

В основе технологии лежит разделение мусора на фракции с помощью воды, позволяющее при сортировке увеличить долю пригодного к переработке и повторному использованию. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, таким образом «отбирается и утилизируется более 60 процентов полезных фракций от общего количества».

«Гидросепарация широко распространена в горнодобывающей промышленности, но в отрасли по обращению с ТКО это первый такой опыт. Подчеркну, что на объекте установлено преимущественно отечественное оборудование», — сказал он.

Ранее в Минприроды предложили установить в России обязательный минимум повторного использования мусора. Согласно проекту, с 2025 года из общего объема бытовых отходов, поступающих на объект обработки, должно извлекаться не менее 20 процентов вторичных ресурсов, а год спустя целевой показатель будет увеличен до 30 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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