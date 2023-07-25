Среда обитания
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11:31, 25 июля 2023Среда обитания

В России установят обязательный минимум повторного использования мусора

Минприроды: в 2025 году 20% от бытовых отходов нужно будет использовать повторно

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

В России захотели установить обязательный минимум повторного использования мусора. Соответствующий проект подготовило Минприроды, документ опубликован в Электронном фонде правовой и нормативно-технической информации.

Согласно предложенным поправкам, с 2025 года из общего объема бытовых отходов, поступающих на объект обработки, должно извлекаться не менее 20 процентов вторичных ресурсов. Предполагается, что в 2026 году целевой показатель будет увеличен до 30 процентов.

Обсуждение проекта закончится 10 августа. Действующая редакция документа о Единых требованиях к объектам обработки твердых коммунальных отходов (ТКО), в который могут быть внесены поправки Минприроды, не устанавливает обязательного минимума повторного использования отходов.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) предложил запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую инициативу организация обсуждает с Минприроды и бизнесом. В качестве альтернативного способа избавиться от ненужных вещей россиянам предлагается переработка.

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    Александра Качан
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