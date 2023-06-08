В России запретят выкидывать одежду в мусорные баки

«Известия»: в России предложили запретить выкидывать одежду в мусорные баки из-за экологии

В России хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Соответствующую инициативу Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом, сообщают «Известия».

Специалисты вместо этого советуют сдавать старые вещи в розницу. Для этого в магазинах, которые продают текстиль, установят специальные контейнеры. Как указывает издание, подобный подход уже практиковали зарубежные ритейлеры. Они предлагали скидку на одежду тем, кто сдавал старую продукцию.

На данный момент вещи и обувь попадают на полигоны. Их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, отмечают специалисты.

При этом в будущем подход может измениться. Люди, которые будут сдавать вещи, смогут получать за это бонусы, например, скидки в магазинах. РЭО планирует сделать ставку на систему поощрения, а не на наказания для нарушителей.

«Во всем мире так называемая индустрия fast fashion наносит окружающей среде серьезный урон. Сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году. Причем 95 процентов из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать», — объяснил в интервью «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2023 года в России потребуют по-новому выбрасывать старую бытовую технику и электронику. По данным РЭО, ежегодно в России образуется 1,5 миллиона тонн отходов от электроники — лишь пять процентов из них отправляются на переработку. Такой мусор скапливается на свалках и сильно вредит окружающей среде. Кроме того, на помойках оказываются и ценные ресурсы