Выбрасывать старую бытовую технику в России потребуют по-новому

Минприроды установило новые правила утилизации бытовой техники и электроники

С 1 сентября 2023 года в России потребуют по-новому выбрасывать старую бытовую технику и электронику. Приказ с измененными правилами утилизации таких отходов подписал глава Минприроды Александр Козлов.

«Наконец, принят приказ Минприроды РФ, согласно которому не менее 85 процентов отходов электроники должно будет подлежать утилизации. В документе, который дополняет существующий приказ № 399, прописаны все необходимые требования. Выполнение этих условиях позволит не только сделать еще один шаг к формированию экономики замкнутого цикла в нашей стране, но и сократить объем захороненных отходов», — отметил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По данным компании, ежегодно в России образуется 1,5 миллиона тонн отходов от электроники — лишь 5 процентов из них отправляются на переработку. Такой мусор скапливается на свалках и сильно вредит окружающей среде. Кроме того, на помойках оказываются и ценные ресурсы — например, золото, которое есть в конструкции мобильных телефонов или другой техники.

Ранее количество мусора от гаджетов по всему миру сравнили по весу с Великой Китайской стеной. Исследователи отметили, что значительное количество металла, пластмассы и драгоценных минеральных ресурсов редко перерабатывается — обычно запчасти девайсов сжигают или отправляют на свалки. Ученые призывают отказаться от такого подхода в пользу ремонта техники и переработки компонентов, чтобы уменьшить потребность в новых ресурсах и сократить углеродный след.