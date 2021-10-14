Количество мусора от гаджетов сравнили с Великой Китайской стеной

В рамках международного форума по обращению с отходами электрических и электронных приборов (The WEEE Forum) ученые провели исследование и выяснили, что количество мусора от гаджетов по всему миру стремительно растет. Выброшенную в 2021 году электронику эксперты оценили в 57,4 миллиона тонн и сравнили по весу с Великой Китайской стеной. Текст доклада опубликован на сайте экологической организации.
Исследователи отметили, что значительное количество металла, пластмассы и драгоценных минеральных ресурсов редко перерабатывается — обычно запчасти девайсов сжигают или отправляют на свалки. Ученые призывают отказаться от такого подхода в пользу ремонта техники и переработки компонентов, чтобы уменьшить потребность в новых ресурсах и сократить углеродный след — на каждую тонну отходов приходится две тонны выбросов углекислого газа.
По данным исследования, с 2014 по 2019 год ежегодный объем электронного мусора вырос на 21 процент и в ближайшие десятилетия продолжит увеличиваться. К 2030 году эксперты предсказали 74 миллиона тонн отходов от гаджетов. Ухудшение экологической ситуации ученые связывают с ежегодным ростом спроса на технику, сокращением жизненного цикла продукции и плохой совместимостью с ремонтом.
Входящие в WEEE Forum организации в 2020 году сумели отправить на переработку 2,8 миллиона тонн электронного мусора. В среднестатистической европейской семье 11 из 72 электрических приборов сломаны или не используются, а на одного человека приходится четыре-пять килограммов требующей утилизации техники.
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс заявил, что объем электронных отходов растет быстрее других видов мусора в Европе и во всем мире. Он посоветовал воспринимать неработающую технику не как утиль, а как упущенную возможность защитить планету от выбросов, сэкономить на покупке новой и на производстве сырья.
Дать старой технике вторую жизнь и одновременно восстановить леса решили в Бельгии. Один из местных университетов организовал сбор электронных отходов, деньги от переработки которых пойдут на покупку земель и посадку деревьев во Фландрии.