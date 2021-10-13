Москвичей избавят от лишних холодильников и автомобилей

Новый бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей» будет запущен в Москве на текущей неделе, получить услугу смогут пользователи портала mos.ru, рассказал «Российской газете» заместитель руководителя ГКУ «Новые технологии управления» Илья Демин.

По словам Демина, сначала вывозить будут только металлосодержащие грузы: лишние холодильники, прочую бытовую технику, ванны и даже автомобили. При этом для избавления от машины потребуется приложить к заказу документы на нее. Ненужные ванны москвичам придется самостоятельно демонтировать, газовые плиты — отключать (это делают специалисты «Мосгаза»).

Получатели услуги смогут выбрать дату и удобный временной интервал для вывоза хлама. Кроме того, им предоставят грузчиков. Машины, которые будут вывозить вещи, отслеживаются — выбросить хлам на ближайшую помойку они не смогут. До ноября городские власти обещают начать вывозить также и тяжелую мебель.

Демин отметил, что вывоз ненужных вещей — это «скорее эксперимент». Если он пройдет удачно, услугу вынесут на отдельный сайт или поместят в раздел на портале «Наш город».

Ранее в мэрии заявили, что москвичи часто сталкиваются с трудностями по вывозу крупного мусора. Сейчас вещи и технику можно оставить только в специальных контейнерах, но они установлены не во всех дворах, а некоторые предметы вынести без помощи сложно, особенно если в доме нет лифта.