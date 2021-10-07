В Москве начнут бесплатно вывозить ненужные вещи из квартир

Администрация Москвы анонсировала запуск нового экспериментального сервиса по вывозу ненужных крупногабаритных вещей из квартир горожан. Жители смогут оформить заявку на утилизацию за раз до 20 различных предметов техники и мебели. Таким подходом мэрия планирует бороться с захламлением дворов, сообщили на сайте mos.ru.

Услуга по вывозу мусора и старых предметов быта будет бесплатной. Специализированные организации по заказу администрации города предоставят грузчиков и машины. Рабочие при необходимости помогут с погрузкой вещей. Как пояснили в мэрии, через новый сервис начнут принимать заявки даже на утилизацию ненужного автомобиля.

«Жители часто сталкиваются с трудностями по вывозу крупного мусора. Сейчас вещи и технику можно оставить только в специальных контейнерах, но они установлены не во всех дворах, а некоторые предметы вынести без помощи сложно, особенно если в доме нет лифта. Появление нового городского сервиса на mos.ru поможет решить эту проблему. Скоро через этот сервис горожане смогут вывезти и тяжелую мебель (например, старый диван, шкаф или кровать), матрасы и другие крупногабаритные вещи» — указано в релизе на официальном сайте администрации столицы.

Точная дата запуска сервиса пока не озвучена. Услугу сможет заказать любой совершеннолетний зарегистрированный пользователь на mos.ru. Вызов машины может занять около 30 минут, подчеркнули авторы проекта (департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент информационных технологий и госучреждение «Новые технологии управления»), добавив, что газовые плиты и котлы продолжат утилизировать специализированные организации. К сервису приглашают присоединиться и представителей столичного бизнеса.

Ранее в нескольких регионах России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила несколько фактов существенного завышения тарифов по обращению с отходами. По результатам проверок инспекторы рекомендовали до ноября 2021-го снизить оплату за услуги вывоза мусора компаниям-операторам в Ульяновской области (на 75 и 32 процента), организациям в Курганской области и Красноярском крае — на 2,6 процента.

