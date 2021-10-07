Россияне массово пожаловались на завышение платы за вывоз мусора

В российских регионах выявлены существенные завышения тарифов на обращение с отходами, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Жалобы на высокую плату за вывоз мусора поступают от граждан, уточнили в ведомстве.

После проверки, например, двум компаниям-операторам в Ульяновской области ФАС рекомендовала снизить тарифы на 75 и 32 процента, они должны сделать это до ноября текущего года. Ранее в 2021-м после проверок тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) были снижены в Курганской области и Красноярском крае — на 2,6 процента.

В ФАС сообщили, что специалисты продолжат проводить проверки, так как в ведомство массово поступают жалобы на установленные мусорщиками тарифы. В 2020-м тарифы по обращению с ТКО были урезаны в Краснодарском крае, Псковской области, Красноярском крае, Нижегородской и Белгородских областях. Размер снижения составил от 4 до 28 процентов.

Ранее стало известно, что россияне вправе получить перерасчет за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, если они отсутствуют в жилом помещении на протяжении пяти и более календарных дней. Дни отъезда и приезда при этом не учитываются.