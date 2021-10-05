Россия закупит мусорные баки на миллиард рублей

Мишустин подписал постановление о выделении миллиарда рублей на сортировку мусора в России

В России выделят дополнительные средства на реализацию мусорной реформы. Для закупки мусорных баков и организации контейнерных площадок для сортировки отходов направят один миллиард рублей, соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

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Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, финансирование проводится в целях нарастить масштабы сортировки мусора в 46 регионах. Увеличение числа точек сбора мусора, где можно отделять друг от друга стекло, металлы, бумагу и пластик, позволит улучшить качество утилизации отходов.

«С регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30 процентов. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — подчеркнула Абрамченко.

Самую большую финансовую поддержку окажут Воронежской (138 миллионов рублей), Тверской (66,3 миллиона рублей) и Костромской (60,9 миллиона рублей) области.

Президент России Владимир Путин во время совещания 5 октября поручил правительству ускориться в борьбе с незаконными свалками. Ликвидация несанкционированных полигонов, по мнению президента, усилит борьбу с загрязняющими выбросами в рамках общей экологической стратегии страны.