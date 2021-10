Европейцам предложили обменять гаджеты на деревья

В бельгийском университете прикладных наук Одизи (Odisee University of Applied Sciences) организовали кампанию по сбору средств на восстановление лесов Фландрии. Европейцам буквально предложили обменять старые гаджеты на будущие деревья, пишет издание TheMayor.EU.

С 10 октября университет начнет принимать ненужные телефоны и ноутбуки на территории кампусов в нескольких городах Бельгии. Компания Out of Use выкупит технику и разберет ее на детали для повторного использования или переработки. Полученные университетом деньги пойдут на покупку земли под посадку деревьев, а экологическое объединение Natuurpunt подскажет, какой участок лучше выбрать и какие породы деревьев хорошо приживутся в местных условиях.

Представительница учебного заведения Яна Демеулемейстер (Jana Demeulemeester) считает, что для посадки леса потребуется собрать около 5 тысяч старых компьютеров. По подсчетам экспертов, на один сданный ноутбук придется два квадратных метра леса, а четырьмя смартфонами или планшетами удастся покрыть стоимость одного квадратного метра.

На данный момент всего 11 процентов территории Фландрии покрыто лесом. Однако, по мнению Филипа Хеббрехта (Filip Hebbrecht) из Natuurpunt, важно посадить в регионе больше деревьев — они помогут противостоять климатическому кризису благодаря естественной способности улавливать выбросы углекислого газа.

Ранее в этой же области Бельгии открыли первое в мире экологически чистое кладбище. На нем нет дорожек и границ между могилами, а захоронения можно производить исключительно в биоразлагаемых гробах и без памятников. Территория рассчитана на 600 мест, арендовать одно из которых можно на 25 лет — столько времени, по подсчетам создателей проекта, потребуется на полное слияние человеческого тела с природой.