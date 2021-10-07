Открыто первое в мире безопасное для природы кладбище

В городе Дронген (Фландрия, Бельгия) открылось первое в мире безопасное для природы кладбище. Оно предусмотрено исключительно для экологичных захоронений — в полностью биоразлагаемых гробах и без надгробий, пишет «Европульс».

На территории нет мощеных дорожек и границ между могилами — только деревянные скамейки и указатели. Чтобы почтить память усопшего, родственники или друзья могут повесить скворечник с его именем на одном из растущих рядом с участком вишневых деревьев.

Места на новом кладбище не продаются, их можно взять в аренду на 25 лет — за это время, по подсчетам создателей проекта, человеческое тело полностью сольется с природой. Археологи обнаружили на территории курган (погребальное сооружение) бронзового века. Вокруг него стоят деревянные столбы и выкопан ров — там можно будет хоронить урны с прахом.

Ранее стало известно, что полезными для эко-захоронений являются грибы. Голландская компания Loop производит из мицеллия (вегетативное тело грибов и актиномицетов, состоящее из тонких разветвленных нитей) гробы, которые после смерти делают человеческое тело натуральным удобрением для почвы и помогают восстановить биоразнообразие планеты. В отличие от обычных гробов, они не изолируют труп от микроорганизмов и позволяют образовавшимся в процессе разложения полезным веществам проникать в землю.