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00:42, 13 июля 2025Бывший СССР

Экс-премьер Молдавии Филат обрушился с критикой на Санду

Экс-премьер Молдавии Филат обвинил президента Санду в захвате судебной системы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Майя Санду и ее партия захватили судебную систему Молдавии перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. С таким мнением выступил экс-премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат в эфире телеканала TVC-21.

«Сначала они захватили контроль над Высшим советом магистратуры, затем через процедуры проверки судей на неподкупность подчинили суды, затем разместили своих людей в Верховном суде и апелляционных судах», — отметил он.

По словам Филата, объявленная адвокатами забастовка — это реакция на финальный аккорд режима Санду в попытке захватить контроль над судебной системой и юстицией в целом.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок «Победа» примет участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года. До этого оппозиция Молдавии заявила о начале переговоров об объединении против нынешнего президента республики Майи Санду и выработке общей стратегии.

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