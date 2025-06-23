Стало известно о десятке тысяч протестующих в Молдавии

В Кишиневе оппозиция Молдавии вывела на улицы около десяти тысяч протестующих

В Кишиневе оппозиция Молдавии вывела на улицы около десяти тысячи протестующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Сообщается, что акция протеста проходит в столице Молдавии в День суверенитета. Источник сообщает, что люди вышли на митинг против политики президента Майи Санду.

Издание Newsmaker параллельно заявляет о призыве молдавского лидера к участию в «марше суверенитета». Как пишет Санду, он направлен на «стремление к независимости» и «свободное будущее».

Ранее в аэропорту Кишинева правоохранительные органы задержали представителей оппозиции Молдавии после возвращения с Петербургского экономического форума (ПМЭФ).