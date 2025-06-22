В Молдавии задержали вернувшихся с ПМЭФ представителей оппозиции

Боля: В аэропорту Кишинева задержали вернувшихся с ПМЭФ представителей «Победы»

В аэропорту Кишинева были задержаны представители оппозиционного блока «Победа», вернувшиеся с Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ). Об этом заявил депутат парламента Молдавии Василий Боля, передает РИА Новости.

«Чтобы стать заклятым недругом [нынешнего президента республики] Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж, провести ряд значимых встреч ради укрепления внешнеэкономических связей Республики Молдова, поддержать сограждан за границей и, соответственно, вернуться на родину», — заявил он.

Боля также добавил, что на данный момент их передвижение не ограничивается, и они смогли покинуть территорию аэропорта.

Ранее депутат парламента Молдавии Марина Таубер заявила, что страна нужна Европейскому союзу как сырьевой придаток или дешевая рабочая сила, что может превратить республику в колонию.