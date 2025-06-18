Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:13, 18 июня 2025Бывший СССР

Молдавии предрекли превращение в колонию

Депутат парламента Молдавии Таубер: Кишинев нужен ЕС как сырьевой придаток
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Марина Таубер

Марина Таубер. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Молдавия нужна Европейскому союзу (ЕС) как сырьевой придаток или дешевая рабочая сила, что может превратить страну в колонию. Такое предостережение сделала депутат парламента Молдавии Марина Таубер, передает ТАСС.

«Мы им нужны как сырьевой придаток, как человеческий ресурс, дешевая сила и для захвата стратегических предприятий», — заявила она.

Парламентарий также отметила, что Европа обещала Кишиневу золотые горы, которых нет. По словам Таубер, молдавские чиновники выполняют лишь представительские функции, а реальная власть находится у европейских глобалистов.

Ранее стало известно, что в Кишиневе президента Румынии Никушора Дана люди на улице встретили с криками «мы румыны». У выступающих в руках был флаг Украины и ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ дали координаты полигона в Новомосковске для удара российской армии. Что известно о деталях операции?

    Кнайсль оценила угрозу развала правящего режима Ирана

    Подросток решил отметить окончание школы в путешествии, сорвался с водопада и исчез

    На Украину подадут в суд после атаки на станцию «Кропоткинская»

    Популярный российский бутик обвинили в продаже дешевой бижутерии

    В Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов

    Найдены следы возможной древней жизни на Марсе

    Малышева назвала россиянам один закон купания

    На Западе испугались позиции Трампа по Украине

    Глобальному маркетплейсу пригрозили огромным штрафом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости