Депутат парламента Молдавии Таубер: Кишинев нужен ЕС как сырьевой придаток

Молдавия нужна Европейскому союзу (ЕС) как сырьевой придаток или дешевая рабочая сила, что может превратить страну в колонию. Такое предостережение сделала депутат парламента Молдавии Марина Таубер, передает ТАСС.

«Мы им нужны как сырьевой придаток, как человеческий ресурс, дешевая сила и для захвата стратегических предприятий», — заявила она.

Парламентарий также отметила, что Европа обещала Кишиневу золотые горы, которых нет. По словам Таубер, молдавские чиновники выполняют лишь представительские функции, а реальная власть находится у европейских глобалистов.

Ранее стало известно, что в Кишиневе президента Румынии Никушора Дана люди на улице встретили с криками «мы румыны». У выступающих в руках был флаг Украины и ЕС.