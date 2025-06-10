В Молдавии президента Румынии встретили с криками «мы румыны»

В Кишиневе президента Румынии Дана встретили с криками «мы румыны»

В Кишиневе президента Румынии Никушора Дана люди на улице встретили с криками «мы румыны». Об этом сообщает Telegraph Moldova.

Он вышел на улицу вместе с президентом Молдавии Майей Санду. Их встретила толпа с флагами Украины и Европейского союза, скандируя, в том числе, «мы хотим объединения».

Ранее Санду объявила о единении с Румынией после победы Дана на выборах президента. «Поздравляем, Румыния! Поздравляем, Никушор Дан! Румыния, мы уверенно идем вместе по европейскому пути! Республика Молдова и Румыния полагаются друг на друга — и в хорошие, и в плохие времена», — написала она в соцсетях.

До этого Санду проголосовала во втором туре президентских выборов, которые проходят в Румынии. Ее возможность выбирать будущего румынского президента объясняется двойным гражданством: Молдавии и Румынии.