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10:50, 19 мая 2025Бывший СССР

Санду объявила о единении с Румынией после победы мэра Бухареста на выборах президента

Санду поздравила Дана с победой на выборах президента Румынии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду поздравила мэра Бухареста Никушора Дана с победой во втором туре президентских выборов в Румынии. Об этом глава республики написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Санду заявила, что молдаване и румыны едины, когда голосуют вместе. «Поздравляем, Румыния! Поздравляем, Никушор Дан! Румыния, мы уверенно идем вместе по европейскому пути! Республика Молдова и Румыния полагаются друг на друга — и в хорошие, и в плохие времена», — написала президент Молдавии.

Ранее Майя Санду проголосовала во втором туре президентских выборов в Румынии. Она имеет право голосовать из-за двойного гражданства: молдавского и румынского.

Ранее Центральная избирательная комиссия Румынии объявила о победе Никушора Дана во втором туре президентских выборов после обработки 100 процентов голосов.

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