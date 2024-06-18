Названы способы найти горячую воду при ее отключении в доме

Эксперт Васильев: «пережить» отключение горячей воды поможет баня

При летнем плановом отключении горячей воды в домах на 10-14 дней «пережить» его с максимально возможным комфортом помогут общественная баня, водонагреватель или поход в гости к друзьям или родственникам. Советы россиянам на этот счет дал строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с News.ru.

Еще одним способом «найти» горячую воду при ее отсутствии в доме специалист назвал визит в свой фитнес-клуб. Помимо этого, решить данную проблему удастся с помощью водонагревателя, однако Васильев предупредил, что это достаточно дорогое бытовое устройство. «Рекомендую брать нагреватель бойлерного, а не проточного типа, так как он нагревает воду не напрямую из крана, а в специальном баке», — заключил он.

Ранее в июне россиянам рассказали о способе получить компенсацию за невовремя включенную горячую воду.