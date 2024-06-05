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10:29, 5 июня 2024Экономика

Назван способ получить деньги за невовремя включенную горячую воду

Депутат Гаврилов: за срыв сроков отключения горячей воды полагается компенсация

Фото: Kevin Baquerizo / Unsplash

За невовремя включенную горячую воду россиянам полагается перерасчет платы и компенсация. Способ получить деньги за срыв сроков отключения назвал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ), передает РИА Новости.

«Если сроки нарушены, жители имеют право обратиться в управляющую компанию с требованием перерасчета платы за горячее водоснабжение с учетом снижения на 0,15 процента за каждый час просрочки», — заявил парламентарий. По словам Гаврилова, управляющая компания должна предупредить о плановом отключении воды за 10 дней, а при аварийном — в течение суток назвать причины и сроки прекращения подачи.

Депутат добавил, что при отсутствии реакции от управляющей компании следует пожаловаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и правоохранительные органы. Граждане также могут рассчитывать на судебную защиту — предметом иска может быть требование к управляющей компании сделать перерасчет и выплатить компенсацию за некачественно оказанную услугу и за моральный вред, подчеркнул Гаврилов.

Ранее россиянам объяснили, что плановые отключения горячей воды нужны, чтобы специалисты могли провести испытания теплосетей и обнаружить аварийные места. Вдобавок рабочие промывают теплообменные агрегаты, ремонтируют насосы, запорную и предохранительную арматуры.

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      Нина Ташевская
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