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17:34, 4 июня 2024Экономика

Необходимость плановых отключений горячей воды объяснили

Эксперт Середенкова напомнила о плановых отключениях воды даже в новостройках

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Даже жители российских новостроек не застрахованы от плановых отключений горячей воды, считает генеральный директор Level Home Татьяна Середенкова, которую цитирует Life.

По словам эксперта, полностью отказаться от плановых отключений горячей воды невозможно. Они необходимы главным образом для того, чтобы специалисты могли провести испытания теплосетей и обнаружить аварийные места. Впрочем, если в новостройках предусмотрены индивидуальные котельные или иные альтернативы для отопления, они могут дополнительно включаться в работу. Таким образом, как объяснила эксперт, жители не почувствуют неудобств и не заметят каких-либо изменений.

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Середенкова напомнила, что по итогам проверки, возможно, придется заменить часть устаревших сетей, чтобы избежать аварий в холодное время года. Вдобавок рабочие промывают теплообменные агрегаты, ремонтируют насосы, запорную и предохранительную арматуры. По этим причинам плановые отключения воды необходимы даже в новостройках для выполнения технического обслуживания оборудования, которое нужно проводить с определенной периодичностью.

Ранее россиянам напомнили, что при нарушении разрешенных сроков отключения горячей воды жильцам полагается компенсация. Об отключении воды и длительности работ управляющая компания должна извещать жильцов за десять рабочих дней, в случае аварии — в течение дня. За каждый час просрочки плата за горячее водоснабжение уменьшается на 0,15 процента. При грубых и систематических нарушениях установленного порядка можно требовать компенсации морального вреда.

В мае член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин заявил, что в РФ невозможно отказаться от ежегодных плановых отключений горячей воды. Все дело в применении централизованных систем теплоснабжения. Для того чтобы использовать другие способы подачи ресурсов, придется полностью менять концепцию строительства.

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