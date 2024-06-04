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14:49, 4 июня 2024Экономика

Названы допустимые сроки отключения горячей воды

Юрист Русяев: при нарушении сроков отключения горячей воды положена компенсация

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

При нарушении разрешенных сроков отключения горячей воды жильцам полагается компенсация. На какое время можно оставлять потребителей без горячей воды, «Известиям» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Допустимые сроки прописаны в законе. «Постановление правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года устанавливает следующие ограничения: допустимый суммарный перерыв подачи горячей воды в течение одного месяца — не более восьми часов; единовременно — не более четырех часов; при аварии на тупиковой магистрали — не более 24 часов подряд», — пояснил юрист. Кроме того, санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.2496-09 уточняют, что во время ежегодного профилактического ремонта коммуникаций подачу горячей воды можно прекращать не дольше, чем на две недели.

Об отключении воды и длительности работ управляющая компания должна извещать жильцов за десять рабочих дней, в случае аварии — в течение дня. За каждый час просрочки плата за горячее водоснабжение уменьшается на 0,15 процента. Жалобы необходимо направлять в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. С требованием о перерасчете коммунальных платежей можно обращаться и в суд, напомнил Русяев. «Доказательствами нарушений будут служить уведомления управляющей компании, показания счетчиков горячей воды и свидетельские показания других жильцов. При грубых и систематических нарушениях можно требовать компенсации морального вреда», — поделился эксперт.

20 мая в Москве начали отключать горячую воду в рамках гидравлических испытаний теплосетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Отказаться от плановых отключений в России невозможно, считают юристы. Для этого в стране потребовалось бы изменить систему теплоснабжения.

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      Виктория Клабукова
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