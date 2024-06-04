Названы допустимые сроки отключения горячей воды

Юрист Русяев: при нарушении сроков отключения горячей воды положена компенсация

При нарушении разрешенных сроков отключения горячей воды жильцам полагается компенсация. На какое время можно оставлять потребителей без горячей воды, «Известиям» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Допустимые сроки прописаны в законе. «Постановление правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года устанавливает следующие ограничения: допустимый суммарный перерыв подачи горячей воды в течение одного месяца — не более восьми часов; единовременно — не более четырех часов; при аварии на тупиковой магистрали — не более 24 часов подряд», — пояснил юрист. Кроме того, санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.2496-09 уточняют, что во время ежегодного профилактического ремонта коммуникаций подачу горячей воды можно прекращать не дольше, чем на две недели.

Об отключении воды и длительности работ управляющая компания должна извещать жильцов за десять рабочих дней, в случае аварии — в течение дня. За каждый час просрочки плата за горячее водоснабжение уменьшается на 0,15 процента. Жалобы необходимо направлять в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. С требованием о перерасчете коммунальных платежей можно обращаться и в суд, напомнил Русяев. «Доказательствами нарушений будут служить уведомления управляющей компании, показания счетчиков горячей воды и свидетельские показания других жильцов. При грубых и систематических нарушениях можно требовать компенсации морального вреда», — поделился эксперт.

20 мая в Москве начали отключать горячую воду в рамках гидравлических испытаний теплосетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Отказаться от плановых отключений в России невозможно, считают юристы. Для этого в стране потребовалось бы изменить систему теплоснабжения.