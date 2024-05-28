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12:13, 28 мая 2024Экономика

Оценена возможность отказа от плановых отключений горячей воды

Юрист Крохин: отказаться от плановых отключений горячей воды в России нельзя

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отказаться от ежегодных плановых отключений горячей воды в России нельзя. Возможность этого оценил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин, передает Pravda.Ru.

По словам эксперта, отказ невозможен из-за применения централизованных систем теплоснабжения. Для того, чтобы применять в России другие способы подачи ресурсов, придется полностью менять концепцию строительства. Поэтому россияне могут рассчитывать только на то, что в ближайшие 10-20 лет период отсутствия горячей воды станет короче.

20 мая в Москве начали отключать горячую воду в рамках гидравлических испытаний теплосетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду.

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      Александра Качан
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