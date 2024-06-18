Голый мужчина устроил заплыв по реке в центре Москвы

Shot: в Москве голый неадекватный мужчина устроил заплыв у Крымского моста

В центре Москвы голый и неадекватный мужчина устроил заплыв по реке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, мужчину заметили около Крымского моста у Парка имени Горького. Сотрудники МЧС на двух катерах пытаются вытащить из воды неизвестного, однако пока их попытки безуспешны — пловец сопротивляется задержанию.

Неизвестно, что послужило причиной подобного поведения мужчины. На место уже приехали сотрудники МВД — они установят обстоятельства произошедшего в центре столицы.

В ноябре 2023 года в Москве 20-летняя девушка упала с Крымского моста. Она выжила — после того, как пострадавшую достали из реки, ее госпитализировали. До этого похожий случай произошел летом того же года —с моста упал мужчина.