Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 2 ноября 2023Россия

20-летняя москвичка прыгнула с Крымского моста

MK.RU: в центре Москвы 20-летняя девушка прыгнула с Крымского моста и уцелела

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В центре Москвы 20-летняя девушка прыгнула с Крымского моста и уцелела. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, пострадавшую горожанку достали из Москвы-реки. Ее доставили в больницу с переохлаждением.

О мотиве своего поступка москвичка рассуждать отказалась.

Следователи начали разбираться в обстоятельствах происшествия, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину спустили на землю.

После задержания с ним пообщались сотрудники правоохранительных органов.

До этого мужчина сорвался с Крымского моста. Его спасли охранники парка имени Горького и передали медикам.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Разговор премьера Италии с пранкерами назвали провалом планетарного масштаба. Что она рассказала о конфликте на Украине?

      Президент Молдавии объяснила закрытие телеканалов в стране

      Российский автопроизводитель попросил денег для возврата кредитов

      Путину доложили о наказании участников беспорядков в Махачкале. Что пообещал глава Дагестана президенту?

      В Госдуме предложили вдвое снизить налог на авто для водителей без штрафов

      Назван потенциальный лидер на рынке смартфонов

      20-летняя москвичка прыгнула с Крымского моста

      Власти Украины включили Nestle в список «международных спонсоров войны»

      Мэрию российского города засудили из-за детских садов

      В российском регионе загорелся пансионат для пожилых людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости