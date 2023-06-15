Забравшийся на Крымский мост в Москве мужчина попытался сбежать и попал на видео

Shot: спасатели спустили на землю забравшегося на Крымский мост мужчину, его задержали

Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину спустили на землю. Спасение россиянина попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчина вместе со спасателями спускается в люльке пожарного крана вниз. Уже на земле он пытается сбежать от полицейских, которые бросились за нарушителем в погоню.

По данным авторов поста, мужчину задержали. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Причина, по которой россиянин забрался на сооружение, пока неизвестна.

Инцидент произошел вечером 15 июня. Ранее в сети появилась запись, на которой видно, как мужчина сидит на самой верхней точке Крымского моста, свесив ноги. Стоящие внизу люди уговаривают его спуститься, однако тот кидает в толпу распитую бутылку из-под алкоголя.

Несколькими часами ранее с Крымского моста упал мужчина. Его заметили в воде охранники парка имени Горького, которые вызвали МЧС. Спасатели вытащили человека из воды и передали медикам.

