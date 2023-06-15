Появилось видео с забравшимся на верхушку Крымского моста в Москве человеком

Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину сняли на видео

Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно мужчину, который свешивает ноги с моста. Стоящие внизу люди уговаривают его спуститься.

Затем он бросает в толпу пустую бутылку из-под алкоголя, которую распил на мосту.

Утром 15 июля мужчина упал с Крымского моста в центре Москвы. Его заметили охранники парка имени Горького и вызвали спасателей.