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18:33, 15 июня 2023Россия

Появилось видео с забравшимся на верхушку Крымского моста в Москве человеком

Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину сняли на видео

Забравшегося на верхушку Крымского моста в Москве мужчину сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно мужчину, который свешивает ноги с моста. Стоящие внизу люди уговаривают его спуститься.

Затем он бросает в толпу пустую бутылку из-под алкоголя, которую распил на мосту.

Утром 15 июля мужчина упал с Крымского моста в центре Москвы. Его заметили охранники парка имени Горького и вызвали спасателей.

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    Алан Босиков
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