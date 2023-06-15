Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 15 июня 2023Россия

Мужчина упал с Крымского моста в центре Москвы

РЕН ТВ: мужчина упал с Крымского моста в центре Москвы, спасатели передали его медикам
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Киселев Сергей АГН «Москва»

Мужчина упал с Крымского моста в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло утром в четверг, 15 июня. Охранники парка имени Горького заметили человека в воде и вызвали сотрудников МЧС.

Прибывшие спасатели вытащили мужчину и передали его медикам. Пострадавший не сумел рассказать, как оказался в водоеме.

В апреле сообщалось, что на 77-м километре трассы «Уссури» шедший в сторону Хабаровска грузовик столкнулся на мосту с легковым автомобилем, после чего вылетел за ограждения и упал в реку.

Сведений о пострадавших в результате ДТП не поступало.

Еще раньше в Челябинской области груженная бутылками фура протаранила здание больницы. В Госавтоинспекции впоследствии пояснили, что у грузовика отказали тормоза, а перед тем, как въехать в здание, водитель большегруза столкнулся с легковым авто.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости
    Появились фото с места падения одного из атаковавших Крым беспилотников
    Российский ребенок найден мертвым в бассейне сауны
    Власти России заметили угрозу в беспошлинном ввозе товаров гражданами
    В Запорожской области рассказали о нескольких безуспешных атаках ВСУ
    Два человека погибли при крушении дельтаплана на Урале
    Стало известно о давлении США на ЕС из-за закупок ВВСТ
    23 уголовных дела завели на сотрудников уральского управления ФСИН
    Телеведущая нашла неожиданное применение дезодоранту
    В России рассказали о возможностях новой станции космических войск
    Россиянин избивал 11-летнего сына сожительницы и попал под суд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.