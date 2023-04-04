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13:43, 4 апреля 2023Россия

В России грузовик после аварии вылетел с моста в реку и попал на видео

В Хабаровском крае грузовик после аварии упал с моста в реку и попал на видео

На 77-м километре трассы «Уссури» шедший в сторону Хабаровска грузовик столкнулся на мосту с легковым автомобилем, после чего вылетел за ограждения и упал в реку. Момент аварии опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как выехавший на мост большегруз по касательной задевает следовавший по полосе встречного движения кроссовер «Лексус». После этого грузовик резко сворачивает влево, пробивает ограждения моста и падает в реку.

Ранее тот же Telegram-канал сообщил, что водитель легкового автомобиля не соблюдал дистанцию, что и привело к столкновению. От удара у иномарки оторвало колесо. Сведений о пострадавших в результате ДТП не приводится.

Ранее в Челябинской области груженная бутылками фура протаранила здание больницы. В Госавтоинспекции пояснили, что у грузовика отказали тормоза, а перед тем, как въехать в здание, водитель большегруза столкнулся с легковым автомобилем, следовавшим по полосе встречного движения.

Алан Босиков
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