Фура протаранила здание российской больницы, загорелась и попала на видео

В Миассе груженная бутылками фура протаранила здание больницы, пострадала девушка

В Миассе Челябинской области фура, груженная бутылками, протаранила здание городской больницы №1, в результате ДТП пострадала девушка. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал портал 74.ru.

На появившемся видеоролике видно, как после ДТП с грузовиком на территории больницы собирают бутылки, наполненные водой. Кроме того, на кадры попали разрушения в стене медучреждения и горящая фура.

Позже сотрудник Госавтоинспекции пояснил, что водитель фуры при отказе тормозов на изгибе дороги столкнулся на встречной полосе с KIA Rio, а затем врезался в здание больницы.

«После этого произошло возгорание кабины КАМАЗа. В результате ДТП водитель KIA, девушка, получила телесные повреждения», — заявил представитель ГИБДД.

В результате произошедшего стена в кабинете физиотерапии оказалась разрушена. Помимо этого лопнула одна из несущих конструкций на втором этаже, есть риск обрушения, отметил один из очевидцев.

Ранее сообщалось, что на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло ДТП: грузовик опрокинулся на проезжей части и столкнулся с легковым автомобилем.