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16:53, 1 февраля 2023Россия

Грузовик перевернулся на МКАД, врезался в легковой автомобиль и попал на видео

Опубликовано видео опрокинувшегося грузовика, который врезался в автомобиль на МКАД

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло ДТП: грузовик опрокинулся на проезжей части и столкнулся с легковым автомобилем. Произошедшее попало на камеры наружного наблюдения. Видео публикует Дептранс в своем Telegram-канале.

Авария произошла на внутренней стороне 51-го километра МКАД, после развязки с проспектом Генерала Дорохова.

На записи видно, что содержимое цистерны грузовика вылилось на дорогу. Дептранс уточняет, что на месте работают оперативные службы города.

В конце января на пересечении МКАД и Рязанского проспекта столкнулись семь автомобилей. В результате случившегося пострадал один человек.

Евгения Куликова
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