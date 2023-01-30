В Москве произошло массовое ДТП с участием семи авто

В Москве на пересечении МКАД и Рязанского проспекта столкнулись семь автомобилей

В Москве на пересечении МКАД и Рязанского проспекта столкнулись семь автомобилей. О массовом ДТП сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его данным, в аварии пострадал один человек. Источник информагентства не назвал причину ДТП, подчеркнув, что на месте происшествия затруднено движение.

Ранее восемь автомобилей в Москве столкнулись на 3-й Магистральной улице недалеко от МЦК «Шелепиха». Пострадал водитель такси.

Похожая авария произошла в ноябре 2022 года на Севастопольском проспекте в столице. Тогда на дороге столкнулись как минимум шесть машин — пять легковых авто и карета скорой помощи. Предварительно, авария произошла из-за гололеда.