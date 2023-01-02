В Москве произошло массовое ДТП

В Москве столкнулись восемь автомобилей, один человек пострадал

В Москве столкнулись восемь автомобилей. В результате массового ДТП пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На 3-й Магистральной улице недалеко от МЦК "Шелепиха" произошло ДТП с участием восьми автомобилей, один человек пострадал», — говорится в тексте.

По данным Telegram-канала «360», пострадавшим оказался водитель такси, у него повреждена нога. При этом мужчина отказался от госпитализации. Причины ДТП на данный момент неизвестны.

Ранее на территории Топкинского округа Кузбасса в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля скончались пять человек. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что на аварийном участке было организовано реверсивное движение транспорта.