Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 2 января 2023Россия

В Москве произошло массовое ДТП

В Москве столкнулись восемь автомобилей, один человек пострадал

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве столкнулись восемь автомобилей. В результате массового ДТП пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На 3-й Магистральной улице недалеко от МЦК "Шелепиха" произошло ДТП с участием восьми автомобилей, один человек пострадал», — говорится в тексте.

По данным Telegram-канала «360», пострадавшим оказался водитель такси, у него повреждена нога. При этом мужчина отказался от госпитализации. Причины ДТП на данный момент неизвестны.

Ранее на территории Топкинского округа Кузбасса в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля скончались пять человек. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что на аварийном участке было организовано реверсивное движение транспорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Ким Чен Ын показал дочери склад с ракетами для ядерных зарядов
В Петербурге при пожаре в квартире погибли два человека
Расшифрованы местные названия достопримечательностей Ярославля
В Москве произошло массовое ДТП
Американский офицер назвал самую опасную военную угрозу для США
В России выявили 3884 случая коронавируса
В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек
В Госдуме предложили отменить оплату проезда для школьников зимой
Овечкина впервые за два года признали звездой месяца в НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.