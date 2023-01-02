В ДТП с грузовиком в российском регионе погибли пять человек

В Кузбассе грузовик столкнулся с легковым автомобилем, погибли пять человек

На территории Топкинского округа Кузбасса в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля скончались пять человек. Об аварии, которая произошла в понедельник, 2 января, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области сообщает ТАСС.

Уточняется, что ДТП произошло около 13 часов дня (09:00 мск) в районе 30-го километра автодороги «Обход города Кемерово». По данным представителей ведомства, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Mercedes-Benz Actros.

«В результате ДТП погибли пять человек: водитель и 4 пассажира автомобиля "Лада"», — отметили в пресс-службе, указав, что на аварийном участке было организовано реверсивное движение транспорта. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела МВД.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане 18-летний водитель без прав сбил троих пешеходов, один из них скончался.