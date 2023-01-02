Водитель без прав сбил трех пешеходов в российском регионе

В Башкортостане 18-летний водитель сбил трех пешеходов, один из них погиб

18-летний водитель без прав сбил троих пешеходов в Башкортостане, один из них скончался. Об инциденте, произошедшем в российском регионе 1 января около 23 часов по местному времени (21 мск), сообщил в своем Telegram-канале начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.

По данным Севастьянова, молодой водитель находился за рулем автомобиля «Лада Гранта», он ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Якутов. По предварительным данным, он не справился с управлением: машину занесло и она наехала на пешеходов, которые шли по правой обочине.

«В результате ДТП 18-летний пешеход, житель Уфы, от полученных травм скончался на месте происшествия. С различными травмами были госпитализированы 17-летняя девушка и 18-летний парень», — уточнил Севастьянов, добавив, что виновник аварии не имеет водительских прав.

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