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10:16, 24 ноября 2022Россия

В Москве столкнулись пять машин и скорая

В Москве на Севастопольском проспекте столкнулись пять авто и карета скорой помощи

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве на Севастопольском проспекте произошло массовое ДТП с участием скорой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на дороге столкнулись как минимум шесть машин — пять легковых авто и карета скорой помощи. Предварительно, массовое ДТП произошло из-за гололеда.

В момент аварии в машине скорой помощи пациентов не было, пострадал медицинский работник.

В ночь на четверг, 24 ноября, из-за сильного гололеда на Новогиреевской эстакаде, находящейся на востоке Москвы, произошло массовое столкновение 12 автомобилей. Среди поврежденных машин оказалось маршрутное такси.

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Анастасия Шейкина
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