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00:33, 24 ноября 2022Россия

На востоке Москвы произошло массовое ДТП из-за скользкой дороги

На Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы 12 машин столкнулись из-за обледенения дороги

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Новогиреевской эстакаде, находящейся на востоке Москвы, произошло массовое столкновение 12 автомобилей из-за сильного обледенения дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

«На Новогиреевском путепроводе произошло столкновение 12 автомобилей, среди которых маршрутное такси», — приводит агентство слова источника. Уточняется, что движение транспорта на месте аварии перекрыто по двум полосам. Информация о пострадавших выясняется, пишет РИА Новости.

В ноябре сообщалось о крупном ДТП во Владивостоке— в районе поселка Угловое столкнулись почти 40 автомобилей. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции, двое человек пострадали. Кадры с места столкновения были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

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Варвара Кузьмина
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