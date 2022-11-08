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12:29, 8 ноября 2022Россия

Почти 40 машин столкнулись на российской трассе и попали на видео

Во Владивостоке в районе поселка Угловое столкнулись 38 автомобилей

Во Владивостоке произошло массовое ДТП — в районе поселка Угловое столкнулись почти 40 автомобилей. Кадры с места аварии опубликованы в местной группе «На связи Владивосток» во «ВКонтакте».

На кадрах видны десятки легковых автомобилей и несколько грузовых — у всех у них есть различные повреждения. Рядом с авто стоят их владельцы, движение в одну сторону по трассе полностью парализовано.

На сайте регионального управления МВД говорится, что авария произошла на трассе Хабаровск — Владивосток. Предварительно, ДТП случилось из-за несоблюдения водителями дистанции, пострадали два человека, один из которых — несовершеннолетний.

Ранее 11 автомобилей столкнулись на МКАД. Пострадал один человек. Авария произошла, когда в Москве выпал снег и температура воздуха опустилась до минимальных за всю осень значений, из-за чего на дорогах образовалась гололедица.

Анастасия Шейкина
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