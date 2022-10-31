На МКАД столкнулись 11 автомобилей

На внутренней стороне 61-го километра МКАД столкнулись 11 автомобилей

На внутренней стороне 61-го километра МКАД в районе развязки с Рублевским шоссе столкнулись 11 автомобилей. Об этом сообщил источник «Известий».

По его данным, в результате массовой аварии пострадал один человек. Предварительно, причиной ДТП стали сложные погодные условия.

Столичный департамент транспорта в Telegram-канале, в свою очередь, сообщил о столкновении нескольких транспортных средств. Из-за аварии были заняты три полосы из пяти, движение затруднено.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении дептранса.

Утром в понедельник, 31 октября, в Москве выпал снег, температура воздуха опустилась до минимальных за всю осень значений, из-за чего на дорогах образовалась гололедица.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси. Машины столкнулись на внешней стороне 37-го километра дороги.