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Массовое ДТП произошло на МКАД

Дептранс Москвы: массовое ДТП с участием нескольких машин произошло на МКАД

Фото: Valery Lukyanov / Global Look Press

Массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей, включая три такси, произошло в Москве на внешней стороне 37-го километра МКАД. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

«На внешней стороне 37 км МКАД (перед пересечением с ул. Поляны) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как легковушка вылетела через несколько полос движения, протаранив по пути несколько автомобилей. От удара такси, первым попавшее под удар, перевернулось на крышу.

Ранее на внешней стороне 38-го километра МКАД столкнулись девять автомобилей. Причиной аварии, предварительно, стал отрыв колеса у автомобиля Lada, который двигался по крайней правой полосе. Никто не пострадал.

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Марина Совина
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