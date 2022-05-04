В ДТП с фурой на МКАД пострадали четыре человека

На 52-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля, четыре человека пострадали

На 52-м километре на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, включая фуру. Об этом Госавтоинспекция столицы сообщила в своем Telegram-канале.

В ДТП пострадали четыре человека. Предварительно, авария произошла из-за того, что у водителя Volkswagen сломалось колесо — из-за этого автомобиль попытался съехать на обочину и столкнулся с другими транспортными средствами.

В Госавтоинспекции уточнили, что движение перед пересечением с проспектом Генерала Дорохова на внешней стороне МКАД затруднено. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Департамент транспорта Москвы в Telegram призвал жителей города выбирать пути объезда.

В декабре 2021 года на 29-м километре МКАД в ДТП с двумя фурами погибли два человека, еще одного госпитализировали. Крупная авария также произошла в ноябре — тогда в аварии с участием шести машин, среди которых две грузовых и четыре легковых, погиб человек, находившийся в салоне грузовика.