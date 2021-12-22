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В ДТП с двумя фурами на МКАД погибли два человека

На 29-м километре МКАД при столкновении двух фур погибли два человека, еще один пострадал

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На 29-м километре МКАД столкнулись две фуры. В результате погибли два человека, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двое россиян погибли на месте, еще одного госпитализировали. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Авария произошла рано утром в среду, 22 декабря.

В Telegram-канале дептранса Москвы сообщается о столкновении трех автомобилей. После ДТП движение на МКАД было затруднено по трем полосам, добавили в ведомстве.

Ранее один человек погиб в результате аварии с участием шести машин на 77-м километре МКАД. Погибший находился в салоне грузовика.

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Анастасия Шейкина
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