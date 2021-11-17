В аварии на МКАД с участием шести машин погиб россиянин

На 77-м километре МКАД в результате ДТП с шестью автомобилями погиб человек

На внешней стороне 77-го километра МКАД в смертельное ДТП попали шесть машин, среди которых две грузовых и четыре легковых. Об этом сообщил Департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС, в результате аварии с участием шести автомобилей погиб один человек — он находился в салоне грузовика.

В Дептрансе добавили, что на месте ДТП работают оперативные службы города. Движение ограничено по трем полосам из пяти.

Ведомство рекомендовало столичным водителям выбирать пути объезда.

Ранее на МКАД загорелся грузовой автомобиль. По данным Дептранса, из-за возгорания было затруднено движение по четырем полосам.