В Москве из-за гололедицы столкнулись 16 автомобилей

В Москве на Дмитровском шоссе возле МКАД из-за гололедицы столкнулись 16 машин

В Москве на Дмитровском шоссе возле МКАД из-за скользкой дороги столкнулись 16 автомобилей. О ДТП на севере столицы рассказали в экстренных службах, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, авария произошла из-за гололедицы после выпавшего снега. Информации о пострадавших пока нет.

Вечером в среду, 11 ноября, в МЧС предупредили о гололеде и усилении ветра до 15 метров в секунду ночью. По словам синоптика Тишковца, которые передает РИА Новости, в столице ночью прошел ледяной дождь.

Ранее в Москве вылетевшая после столкновения на тротуар машина сбила женщину с двумя детьми. Очевидцы аварии раскачали автомобиль и достали трехлетнего мальчика из под колес.