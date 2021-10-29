Массовое ДТП с машиной ДПС в российском городе попало на видео

В Липецке семь автомобилей столкнулись на перекрестке, повреждена машина ДПС

В Липецке произошло массовое ДТП с семью автомобилями, повреждена в том числе машина ДПС. Момент столкновения машин попал на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как в припаркованную недалеко от перекрестка полицейскую машину Lada Granta сзади на большой скорости врезаются BMW и Chevrolet Lacetti. В итоге от сильного удара автомобиль отлетает на большое расстояние и задевает еще несколько машин. На кадрах, которые были сняты после аварии, заметно, что машина ДПС сильно пострадала, у нее смят багажник.

После аварии одного из дорожных полицейских госпитализировали с травмами.

Как сообщает Telegram-канал «Звезда», перед тем, как в полицейскую машину на полной скорости влетели автомобили, инспекторы оформляли ДТП.

Ранее в Новой Москве автомобиль Tesla попал в аварию, после чего загорелся. Инцидент произошел недалеко от станции метро «Прокшино». Согласно предварительным данным, водитель ехал со скоростью 200 километров в час. Он остался жив, однако получил перелом ноги.