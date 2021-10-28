Сгоревшая после ДТП в Москве Tesla попала на видео

«Известия»: Tesla разбилась и загорелась в Новой Москве

В Новой Москве автомобиль Tesla попал в аварию, после чего загорелся. Ролик с горящей машиной опубликовал Telegram-канал IZ.RU.

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Прокшино». На кадрах видно объятую пламенем машину, которая врезалась в столб.

Согласно предварительным данным, водитель ехал со скоростью 200 километров в час. Мужчина остался жив, однако в результате аварии получил перелом ноги.

Ранее в городе Меленки Владимирской области два подростка угнали машину скорой помощи и попали в ДТП. По данным регионального управления Следственного комитета, машину угнали два несовершеннолетних, одному из которых было 14 лет, второму — 16.